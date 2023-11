Tuttosport: “Inter su Taremi a 0: Milan defilato. E dal giocatore filtra che…”

Sono diversi i nomi sul taccuino dell'Inter che la prossima estate si svincolano dai propri club. Il primo della lista è quello di Mehdi Taremi , obiettivo per rinforzare l'attacco. Scrive Tuttosport: "Con Taremi e con il Porto, il Milan si è lasciato male: gli interlocutori hanno cambiato le carte in tavola, alzato i costi delle commissioni e del cartellino e il club rossonero non solo ha mollato la presa sul centravanti, ma è rimasto scottato dalle manovre dei portoghesi, una frattura che nell’immediato non è componibile. Per questo motivo, qualora l’Inter dovesse provare ad avvicinarsi all’iraniano, non ci sarebbe certamente il rischio di un derby. Il nome, come quello di altri svincolati, è sul tavolo del ds Ausilio.

L’Inter ha fatto le sue fortune grazie ai parametri zero (che non costano zero ma sono comunque affaroni, così vanno catalogati, per esempio, gli 8 milioni spesi per Marcus Thuram) e Taremi è un profilo che il club sta valutando in ottica futura. Questo anche perché alle spalle di Lautaro e Thuram si vorrebbe trovare un altro Dzeko, ovvero un giocatore di esperienza che però garantisca gol e qualità nelle giocate soprattutto in Champions, terreno di caccia abituale per Taremi. L’Inter, al momento, è in surplace sul giocatore ma tutti i segnali in arrivo portano alla volontà, da parte dell’interessato, di regalarsi l’ultimo contratto importante di carriera in un club dove possa trovare nuovi stimoli dal punto di vista professionale. E il fatto che sia stato a un passo dal Milan, dimostra come l’iraniano gradisca assai il nostro calcio".