Potrebbe chiudersi domani il secondo procedimento di China Construction Bank Asia Corporation (CCBA) contro il presidente dell’Inter Steven Zhang, a meno che il giudice non opti per un nuovo rinvio a giudizio. E' quanto spiega oggi Tuttosport nel dettaglio: "Il 22 marzo la Corte d’Appello di Milano aveva accolto il ricorso della banca commerciale cinese, stabilendo di riconoscere anche in Italia la sentenza della Corte Suprema di Hong Kong legata alla causa di 250 milioni di dollari non restituiti da Zhang a CCBA e saliti a 320 milioni di euro con gli interessi (causa, va ricordato, che non riguarda direttamente l’Inter). Una battaglia legale iniziata nel 2021 e conclusasi a Hong Kong nel luglio 2022, a cui avevano fatto seguito successive cause avviate da CCBA a New York e Milano per rendere esecutiva la sentenza nei paesi in cui Zhang ha interessi personali e professionali per poter aggredire il suo patrimonio.