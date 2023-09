UFFICIALE – Inter, NOVA88 nuovo Official Regional Partner in Asia: la nota

FC Internazionale Milano ha annunciato una nuova partnership strategica con la piattaforma di intrattenimento online leader in Asia - NOVA88

FC Internazionale Milano ha annunciato una nuova partnership strategica con la piattaforma di intrattenimento online leader in Asia - NOVA88. La partnership innovativa vedrà il marchio distintivo di NOVA88 esposto in modo prominente sui cartelloni pubblicitari a LED all’avanguardia del Club. Questa collaborazione sfrutterà le capacità innovative della tecnologia di geolocalizzazione in overlay digitale, migliorando così l’esperienza visiva di tutte le partite di Serie A e Coppa Italia a San Siro.