UFFICIALE Inter-Sassuolo e altre 4 possibili solo a porte chiuse. Ora che fa la Lega?

In attesa delle decisioni della Lega di serie A, sono altre cinque le gare in programma fino all’8 marzo coinvolte nel nuovo Dpcm che possono giocarsi solo a porte chiuse. Si tratta di Atalanta-Lazio (sabato 7 marzo ore 18), Spal-Cagliari (sabato 7 marzo ore 20.45), Inter-Sassuolo (domenica 8 marzo ore 15), Verona Napoli (domenica 8 marzo ore 15), Bologna-Juventus (domenica 8 marzo ore 18).

Le altre gare valide per la 22a giornata in programma tra sabato 7 marzo e lunedi’ 9 marzo, che non sono toccate dal decreto, sono Genoa-Parma, Torino-Udinese, Fiorentina-Brescia, Roma-Sampdoria e Lecce-Milan.