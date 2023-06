Under 17, Inter in finale scudetto contro la Roma: 3-1 alla Fiorentina, Lavelli show

Una vittoria di carattere e personalità: l'Inter U17 sconfigge per 3-1 dopo i tempi supplementari la Fiorentina e accede alla finale del campionato di categoria. Allo stadio "Del Conero" di Ancona i nerazzurri di Tiziano Polenghi hanno avuto la meglio sulla squadra viola dopo 120' molto intensi: l'Inter è passata in vantaggio al 4' con Mosconi, abile a concludere una ripartenza nel migliore dei modi. I giovani nerazzurri hanno poi gestito il punteggio fino all'intervallo, riuscendo a neutralizzare tutte le occasioni della Fiorentina. Il pareggio viola è arrivato a inizio secondo tempo con Rubino, con una conclusione precisa dal limite dell'area.

L'Inter avrebbe anche le occasioni per chiudere il match nei 90', ma il risultato non cambia più: ai supplementari il protagonista è Lavelli, che porta in vantaggio i nerazzurri al 98' con una girata da grande attaccante su un cross basso da sinistra. La Fiorentina si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio: a tempo quasi scaduto è ancora Lavelli a segnare il gol del definitivo 3-1, con il portiere viola che aveva lasciato la porta sguarnita nel tentativo di sfruttare l'ultimo corner del match.