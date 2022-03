Inter, per il 22-23 idee chiare chiare in uscita: “Già decise queste 2 partenze”

L'Inter, pienamente ancora in corsa per scudetto e coppa Italia, guarda anche al futuro, che si preannuncia pieno di rinnovamenti

L'Inter, pienamente ancora in corsa per scudetto e coppa Italia, guarda anche al futuro, che si preannuncia pieno di rinnovamenti in casa nerazzurra. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, indipendentemente dal finale di stagione la dirigenza lascerà partire a centrocampo sia Matias Vecino che Arturo Vidal: