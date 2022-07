Vanheusden all’AZ Alkmaar, Huiberts conferma: “Abbiamo un accordo con l’Inter”

Max Huiberts, direttore tecnico dell'AZ Alkmaar, nei minuti precedenti il match di Conference League contro il Tuzla City ha confermato l'arrivo imminente di Zinho Vanheusden: "Posso essere chiaro su Zinho. Abbiamo un accordo con l'Inter. Dobbiamo ancora discutere le ultime condizioni personali con l'agente di Zinho, ma probabilmente l'affare andrà in porto. Prestito con diritto di riscatto? Tutto deve ancora essere messo nero su bianco, ma l'operazione prevede questa formula. Zinho al momento è già con noi. Non si sta ancora allenando con il gruppo, ma siamo nella fase finale per completare il trasferimento".