Vanheusden: “L’Inter voleva riportarmi a Milano, ma sto bene allo Standard. Il mio agente…”

Allo Standard tutti hanno fiducia nelle qualità di Zinho Vanheusden, non è un caso che il giovane difensore sia stato nominato capitano della squadra nonostante la sua giovane età. In una intervista rilasciata a Het Nieuwsblad, Vanheusden svela un retroscena di mercato. Il giocatore conferma la volontà dell’Inter di riportarlo a Milano già da questa stagione, ma Zinho ha preferito rimandare il ritorno in nerazzurro: “Ci sono stati molti colloqui con l’Inter, volevano un mio ritorno ma io volevo solo giocare. Poi si vedrà“, confessa Vanheusden.

“Andare via adesso? Nella mia testa non è stato affatto così. Il mio agente riceve sempre offerte, ma io volevo assolutamente restare. Per me è molto bello giocare ancora allo Standard. Sono ancora giovane. Vorrei iniziare dicendo che nel calcio non si sa mai cosa succederà domani, ma sto molto bene qui. Non vedo alcun motivo per cui dovrei giocare altrove ora. Ho ancora molto da imparare in Belgio. Voglio stare qui, ho come la sensazione di non aver finito qui”.

(voetbalprimeur)