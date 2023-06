Gds – Inter, la macchina di Guardiola si inceppa così. L’esempio arriva da… Conte

Sulla carta non c'è partita, ma il calcio ci ha spesso insegnato che nulla è scontato. A Istanbul l'Inter avrà il difficile compito di fermare l'armata di Guardiola. Compito non facile e non è un caso che nelle ultime settimane si sia parlato del match come Davide contro Golia. In questa stagione sono poche le sconfitte del Manchester City: 7 in 60 partite. Una macchina quasi perfetta che poche volte si è inceppata. "Esclusa l’ultima con il Brentford - con la Premier già in tasca - l’ultimo ko vero risale a inizio febbraio, contro il Tottenham di Antonio Conte. Prima, con Brentford e United all’andata. Con l’asterisco: sono arrivate tutte prima dell’ultima invenzione di Guardiola, cioè Stones difensore/mediano invece del terzino/mediano", sottolinea la Gazzetta dello Sport.