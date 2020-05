Con un post su Instagram, Juan Sebastian Veron ha mandato un messaggio molto toccante rivolto a Massimo Moratti. “Oggi ho la fortuna di essere il Presidente del mio Club, in parte anche grazie a Lui che l’ho preso come esempio: ha vinto tutto ciò che meritava in seguito, raggiungendo l’apice con il Triplete. Umile, solidale e impegnato in quel grande Club che è l’Inter”, ha scritto l’ex centrocampista nerazzurro e oggi presidente dell’Estudiantes