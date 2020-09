Sport: “Inter, Vidal a Milano tra lunedì e martedì”. E il quotidiano svela un retroscena

E’ ormai imminente l’arrivo all’Inter di Arturo Vidal. Come riporta il quotidiano catalano Sport, Antonio Conte spera di avere il cileno a disposizione già la settimana prossima. Il giocatore, insieme al suo agente, sta ormai finalizzando gli ultimi accordi con il Barcellona per il suo addio, per poi firmare con i nerazzurri. Lunedì o martedì, a seconda degli ultimi contatti con il suo agente Fernando Felicevich, il giocatore dovrebbe raggiungere Milano per sostenere le visite mediche, per poi aggregarsi al gruppo.

Nonostante Vidal avesse diverse proposte interessanti, spiega Sport, è stata molto importante nella sua decisione finale la presenza di Antonio Conte, con cui Vidal ha lavorato già alla Juventus. Il mediano cileno lascerà il Barcellona gratis, ma non è da escludere la minima possibilità di un piccolo indennizzo al Barcellona, come successo con il Siviglia per Rakitic, conclude il quotidiano.