Vidal: “Sanchez? Se in forma deve giocare. Unico all’Inter che svolta, gli altri robot”

Intervenuto ai microfoni di RedGol, Arturo Vidal, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così della prestazione di Alexis Sanchez contro la Real Sociedad: "Alexis è diverso, quello che succede è che ce ne si accorge quando entra. Cambia il volto dell'Inter, lui è l'unico che pensa, che sa fare il passaggio, che non possono prenderlo da dietro. I giocatori dell'Inter sanno che quando Alexis ce l'ha devono correre e muoversi, perché lui può piazzarla dove vuole. Lui è l'unico dell'Inter che sa svoltare, che ha qualcosa in più, gli altri sono come dei robot, fanno solo quello che devono fare. Se Alexis sta bene deve giocare, è molto bravo".