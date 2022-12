Vieri: “Ecco perché la pillola di ieri della Bobo TV era registrata. Ora meritate vacanze”

“Quando 2 anni fa abbiamo iniziato la Bobo TV, sapevo che sarebbe diventata quello che è oggi. Con Adani ne parlo spesso, io lo sapevo, era impossibile il contrario. Ognuno è diverso, ma il nostro gruppo è troppo forte. Discutiamo spesso tra di noi, con urla anche, siamo questi. Ognuno dice sempre ciò che pensa. La Rai non ci ha mai detto niente, ma zero proprio. Nessuno può dirci cosa fare e cosa no, altrimenti non andiamo noi. È stato un successo unico, dobbiamo ringraziare tutti, in primis la Rai.

Ieri chi ci segue lo sa che era registrata la pillola, mi hanno scritto in tantissimi. Per questioni tecniche, non potevamo farla in diretta, se no lo avremmo fatto volentieri. Abbiamo dovuto fare così ieri, noi non ci nascondiamo mai. Abbiamo offerte da tutto il mondo, ora è giusto andare in vacanza, ringraziamo la Rai per averci dato fiducia, non abbiamo mai sbagliato nemmeno una puntata”, le sue dichiarazioni.