Vieri: “Inter più forte del Milan, sono di due categorie diverse. Senza scudetto…”

Alla Bobo TV, Christian Vieri ha parlato così della corsa scudetto in Serie A. “L’Inter è più forte del Milan, ma i rossoneri quelle sporche difficilmente le perdono. Magari perde con le big, non con le altre. L’Inter però è più forte del Milan, sono di due categorie diverse secondo me. Per me non perde più punti come contro Sassuolo e Bologna ora. Non vedo squadre in Italia che si avvicinano all’Inter, non uso la parola fallimento se non vince la scudetto, non mi piace come parola”, le sue dichiarazioni.