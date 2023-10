Cassano: “Inter la più forte di tutte. Inzaghi? Responsabilità minime, le maggiori le ha…”

Responsabilità dell’Inter? Io avrei fatto le stesse cose che ha fatto Inzaghi, è partita bene, poi sul 2-2 poteva anche vincere 3-2… Ora l’allenatore ha un minimo di responsabilità, non tante. Quelle maggiori sono della squadra, non so dirti di chi tra di loro. Magari è entrata un po’ di superficialità sul 2-0. Thuram sta facendo benissimo, mi manca qualche gol di Barella, è a 0 gol. Va ritrovata la solidità di dietro, la squadra è forte e quadrata, ma dietro stanno giocando in modo un po’ superficiale in campionato. 10 palle gol con Sassuolo e Bologna in casa sono troppe. Io aspetto fino a Natale, poi vediamo come sarà messa l’Inter. Per ora, più responsabilità dei giocatori che di Inzaghi per me.