Stankovic: “Sapevo già l’anno scorso che sarei tornato al Volendam, sono felice”

Anche nella prossima stagione i pali della porta del Volendam saranno difesi da Filip Stankovic: il portiere di scuola Inter, dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione del club olandese, si appresta a fare il suo debutto in Eredivisie. Il talentuoso classe 2002 ha parlato ai microfoni di NHSport: "Una sorpresa rimanere al Volendam? Magari per voi, non per me. Sapevo già l'anno scorso che sarei tornato, sono felice. Mi hanno chiesto se volevo rimanere e ho risposto immediatamente di sì, sono felice di questa scelta. Se sarà un altro prestito? Non conosco queste cose, voglio pensare solo al campo, al resto ci pensano mio padre e il mio agente. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, aspetto la prima gara come se fosse Natale, ci penso tutti i giorni!".