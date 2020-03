L’Inter ha già deciso su Moses e Young. E un indizio arriva dallo studio

L’Inter ripartirà da Moses e Young. “Nella prossima stagione – al netto di quel che succederà con questa – ha tutta l’intenzione di ripartire dai due esterni arrivati dalla Premier League“, spiega La Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore del Manchester United è finito subito a fare il titolare sulla fascia sinistra. Aveva firmato a gennaio un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo. Ha scommesso su di lui credendo di poter convincere il club nerazzurro a prolungare e gli è bastato poco per convincere tutti sia sul piano tecnico che a livello professionale.

Per quanto riguarda Victor, servono 12 mln per riscattarlo dal Chelsea. Lui ci ha messo qualche giornata in più per carburare, anche perché si è fatto male. Ma anche nel suo caso l’Inter sembra convinta di confermarlo. Si potrebbe pensare ad una nuova trattativa con il club londinese per chiedere uno sconto sul prezzo del riscatto. O si potrebbe pensare ad un rinnovo del prestito. I due stanno imparando l’italiano e questa potrebbe essere un po’ una conferma indiretta di quanto sostiene la rosea. Lezioni a distanza per entrambi con l’insegnante messo loro a disposizione dell’Inter: si studia con le video lezioni, come tutti i ragazzi in epoca di coronavirus.

I due sono riusciti subito ad ambientarsi in città. Innanzitutto hanno portato entrambi a Milano le loro famiglie e hanno preso casa in centro, nella zona di Porta Nuova, vicino alla sede del club nerazzurro. “Il loro inserimento rapido ha stupito tutti, all’Inter. Non è un fatto scontato, a gennaio, con una stagione in corso e un gruppo in qualche modo già formato”, assicura il quotidiano sportivo. Il prossimo mercato si preannuncia non facile e la società interista ha intenzione di trattenerli.

(Fonte: GdS)