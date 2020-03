Young ha convinto tutti, anche Conte. L’Inter ha deciso: sì all’opzione di rinnovo di un anno

Nel mercato di gennaio l’Inter ha rinforzato il reparto degli esterni di Conte con gli arrivi di Ashley Young e Moses. Se per il nigeriano il futuro in nerazzurro sembra in bilico, lo stesso non si può dire per l’inglese. L’ex capitano del Manchester United ha avuto un impatto molto positivo nella formazione nerazzurra, si è guadagnato subito il posto da titolare in fascia sinistra e ha convinto tutti compreso mister Conte.

Il tecnico ha promosso il suo arrivo e per questo la sua riconferma per il prossimo anno è scontata. Secondo quanto riporta il Sun, infatti l’opzione per il rinnovo di un anno del suo contratto con l’Inter sarà esercitata e Young continuerà la sua avventura in Serie A con la maglia nerazzurra.