Sorteggi Champions, non fanno entrare Zanetti: questione subito risolta, ecco che è successo

A rappresentare l’Inter per la cerimonia dei sorteggi di Nyon c’era il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Proprio poco prima dell’inizio dell’evento il dirigente nerazzurro ha avuto una piccola disavventura. La delegazione dell’Inter è arrivata in ritardo a causa della nebbia su Ginevra che non ha consentito al volo di mantenere l’orario previsto. Presentatosi all’ingresso della manifestazione di Nyon, Zanetti è stato inizialmente fermato dalla security che non ha permesso il rapido ingresso all’argentino, nonostante l’Inter avesse comunicato del lieve ritardo. Disavventura subito risolta con Zanetti che ha potuto prendere parte normalmente alla cerimonia dei sorteggi.