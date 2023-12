Zazzaroni: “L’Inter sembra la migliore Lazio di Inzaghi. Simone sta vivendo qualcosa di…”

"Il primo (errore) lo classifico tra gli imperdonabili, l’ha sottolineato perfettamente l’espressione disperata di Sarri. Personalmente odio la palla data dietro come principio, la costruzione dal basso, e dopo la magagna di Marusic e Gila ritengo che anche molti laziali la pensino come me. Mi piace il calcio che guarda negli occhi l’avversario e la porta dell’altro, quello che la stessa Lazio, pur se priva di Romagnoli, Casale e con Luis Alberto a mezzo servizio, ieri è riuscita a mostrare"