"Dall’ultima lettera di Zhang junior al popolo nerazzurro si percepiscono l’orgoglio più che legittimo per quanto fatto in questi otto anni, la volontà di proseguire e la preoccupazione per ciò che potrebbe accadere all’Inter se la società finirà a Oaktree, che sempre secondo Zhang ha ostacolato il rifinanziamento del debito con un altro fondo (Pimco). Lo scenario a medio termine è quello di una vendita del club, ma finora due diligence non ce ne sono state. Quindi ha ragione Steven a temere un’Inter meno competitiva? O siamo di fronte a un debitore che non esce dalla Cina dal luglio scorso e per svariati motivi — fra i quali la causa da 320 milioni persa contro China Construction Bank — non è riuscito a ripagare un pegno?", aggiunge il quotidiano.