Inter da Osaka a Tokyo. Marotta rimane in Italia, Zhang e Ausilio raggiungono la squadra

"Dopo l’1-1 contro l’Al Nassr, l’Inter nella notte italiana si è trasferita in aereo a Tokyo, dove martedì 1 agosto (sempre alle 12.20 italiane) affronterà il Psg dell’ex Skriniar. Si tratta dell’ultima amichevole in Giappone prima di rientrare in Italia per l’ultima fase di avvicinamento all’inizio del campionato, il 19 agosto (alle 20.45) contro il Monza", spiega La Gazzetta dello Sport.