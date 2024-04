"Zhang ha poi voluto coccolare ancora una volta Inzaghi. Tra presidente e tecnico c’è un rapporto stretto, lo scambio è continuo, così si spiegano le seguenti parole: «Inzaghi è un dono come allenatore, lavorare con lui come presidente mi dà fiducia, lui porta calma e stabilità all’ambiente, continueremo insieme». Vale una conferma dell’allenatore, di fatto l’annuncio anticipato di un rinnovo di contratto fino al 2027 che sarà firmato a fine campionato. L’Inter è già oltre la seconda stella. E l’operazione di rifinanziamento in chiusura con il fondo Pimco è un passaggio che dà serenità anche ai dirigenti, che pure hanno già impostato la squadra che verrà. Ci sarà tempo per pensarci. Ora il derby porta via tutte le energie. Zhang lo vedrà in tv dalla Cina e, in caso di vittoria, sarà bene tenere i telefoni accesi. Steven sta scrivendo la storia, ha voglia di esultare per cancellare in una notte sola lo scudetto perso due anni fa e la notte di Istanbul. Dolce è la risalita", aggiunge Gazzetta.