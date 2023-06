Zhang: “Giocatori hanno la mentalità giusta. Papà non ci sarà. Non ho dormito bene”

Intervenuto ai microfoni di Sport Italia, Steven Zhang ha raccontato le emozioni della finalissima di Champions League tra Manchester City-Inter. Queste le parole del presidente nerazzurro: "Tutti i giocatori sono molto concentrati, hanno la mentalità e l'attitudine per riuscire in questa impresa"

"Come si sente ad aver riportato l'Inter a questo livello? Sono sicuro che si sono preparati benissimo, come tutti i tifosi non riesco a dormire in questi giorni. Mio papà? Non riuscirà a venire, purtroppo ha altri impegni".