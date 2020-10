Zhang: “Giocatori Inter sono persone interessanti e speciali”. E poi fa una battuta sul mercato

Steven Zhang è stato protagonista e ospite della puntata odierna di Inter Life con Giada Chang, volto di Inter TV. Ecco le parole del presidente nerazzurro che da poco ha inaugurato il proprio profilo Weibo:

“Potrei condividere qualcosa di interessante della mia vita riguardo al mio lavoro. Potrei fare anche qualche annuncio su Weibo”.

STILE DI VITA A MILANO – “Mi piace viaggiare, vedere paesi e città diverse. Sono cresciuto in diversi paesi e città, a partire praticamente dalle scuole medie. Una delle cose che più mi piacciono dell’Europa e dell’Inter è che sono posti pieni di arte e cultura. Quando sono a Milano, ci sono attività ed esibizioni importanti, settimane della moda, mostre e così via. E’ sempre una cosa positiva ampliare le proprie conoscenze e approfondire cose che uno aveva imparato durante gli studi. Il cibo qui si concilia con il gusto cinese, è anche interessante provare cibi deliziosi delle diverse regioni italiane”.

MIGLIORI AMICI ALL’INTER – “Ad essere sincero, ho la stessa età di molti giocatori attualmente all’Inter. Quando ho iniziato a occuparmi della squadra, due o tre anni fa, ero addirittura più giovane di molti di loro. Abbiamo un buon rapporto e siamo come amici, ma in quanto presidente, tutti i giocatori sono uguali per me. Alcuni mi conoscono meglio, altri un po’ meno ma siamo tutti in confidenza. Sono persone interessanti, hanno tutti personalità diverse soprattutto perché arrivano da paesi diversi, quindi sono tutti speciali a modo loro”.

L’intervista si conclude con Giada Chang che invita i fan a seguire e interagire con Steven Zhang, facendogli domande di mercato: “Non fatelo”, la risposta simpatica del presidente.