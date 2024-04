"Wow, 20. Che numero! 20 scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale e storico per la grande famiglia nerazzurra. Abbiamo il cuore pieno di gioia perché l’Inter ha raggiunto un traguardo a cui pochi possono ambire. Tutti gli interisti festeggiano la conquista della seconda stella, un segno incredibile che abbiamo inciso nella storia". Steven Zhang lo ha aspettato e sognato come tutti i tifosi dell'Inter questo scudetto numero 20. Le parole del presidente nerazzurro arrivate al termine del derby, certificano la voglia di Zhang di continuare a gestire il club nerazzurro. "Siamo orgogliosi di avere raccolto la loro eredità e di avere lasciato il nostro segno. Tornare ai vertici in Italia e in Europa. Insieme lo abbiamo centrato".