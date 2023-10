Zhang, non solo rifiuto a Interspac: “Ha anche dato un secco ‘no’ a…”

Com'è noto, la volontà di Steven Zhang è quella di tenersi stretta l'Inter : la scadenza di maggio 2024 incombe, ma ad oggi il presidente non ha dato particolari segni di resa. Lo dimostra anche il retroscena raccontato da Il Giorno: "L’Inter ha un appeal crescente, presso i giocatori che l’hanno scelta la scorsa estate e anche i potenziali investitori, ma le cifre sul tavolo sono importanti. Suning non è scesa sotto il miliardo e duecento milioni di valutazione, potrebbe anche chiedere qualcosa in più se davvero qualcuno si dovesse presentare con intenzioni serie.

Ad oggi sono già stati respinti al mittente il munifico Zilliacus, che non ha nascosto di aver incontrato Zhang ricevendo un secco “no“, e l’ex ministro Cottarelli: ambiva ad entrare in scena con il progetto Interspac. Temi che verranno sicuramente fuori davanti agli azionisti, sebbene il presidente sia sempre stato molto parco di indicazioni in tal senso. «I rumors sono rumors», è una delle frasi più utilizzate da Zhang nelle rare interviste in cui ha avuto modo di esprimersi sulle voci di una possibile cessione della maggioranza".