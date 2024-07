Zhang nel mirino dei creditori: debiti mai pagati per 300 mln anche verso la Premier

Nuovi guai in patria per la famiglia Zhang: debiti mai pagati per 300 milioni anche verso la Premier League

Alessandro Cosattini Redattore 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 17:31)

Nuovi guai in patria per la famiglia Zhang. Non solo la causa arrivata fino a Milano per i debiti non pagati verso China Construction Bank Asia, ma anche debiti verso altri creditori, tra cui la Premier League. Ecco quanto evidenziato da Calcio e Finanza, che ha consultato i documenti.