Inter, ecco perché Zhang non sarà a Torino. GdS: “Curioso invece ciò che è accaduto a Conte”

Mancano sempre meno ore al calcio d’inizio di Juve-Inter e la tensione inizia a farsi sentire. Ieri una parte dei tifosi dell’Inter ha voluto mostrare attaccamento alla squadra andando ad Appiano. Tanti cori e anche qualche fumogeno per caricare l’ambiente prima del tragitto dei nerazzurri verso Torino. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, anche nel capoluogo torinese l’atmosfera è stata ‘calda’. “Davanti all’hotel della squadra un gruppo di tifosi – certamente meno numeroso del precedente ad Appiano – ha «accolto» tutta la squadra. Curioso quanto avvenuto con Antonio Conte. Il tecnico, ex bianconero, è stato applaudito dalla maggior parte delle persone, ma non è mancato qualche tifoso bianconero che gli ha dato del «traditore»”, spiega la Rosea.

SENZA ZHANG – Il tecnico bianconero vivrà un Juve-Inter molto particolare perché lo Stadium sarà deserto o quasi. “E a Torino non ci sarà neppure il presidente Steven Zhang, che da Londra – dove nei giorni scorsi ha incontrato proprio il collega bianconero Andrea Agnelli – è rientrato direttamente in Cina per lavoro”, chiosa la Rosea.