Inter, Zhang e i nodi per il futuro: rifinanziamento o cessione per 1,2 miliardi di dollari

Valutazione Inter

Avrebbero chiesto informazioni due o tre gruppi, fra i quali quello dell’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus, già noto negli ambienti interisti visto che più volte nell’ultimo periodo si è espresso proprio sulla possibile trattativa per acquistare la società o una quota di minoranza. Secondo il “Sole” la valutazione del club data da Suning rimane sempre alta, superiore a 1,2 miliardi di dollari. Ricordiamo che se Zhang non dovesse restituire il prestito entro il 20 maggio 2024, le quote di Suning dell'Inter finirebbero a Oaktree, che le ha avute in pegno per rilasciare il finanziamento”, si legge.