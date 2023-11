Inter, prestito Oaktree in scadenza a maggio 2024. A breve la decisione: Zhang ha un obiettivo

Il presidente è concentrato sui prossimi impegni di campo della squadra di Inzaghi, ma anche sul futuro del club. Presto dovrà comunicare come affrontare la restituzione del prestito

Steven Zhang segue con grande vicinanza, dalla Cina, le vicende dell'Inter. Il presidente è concentrato sui prossimi impegni di campo della squadra di Inzaghi, ma anche sul futuro del club. Presto dovrà comunicare come affrontare la restituzione del prestito di Oaktree .

"Il prestito di Oaktree è in scadenza il 20 maggio 2024. Entro quella data la Grand Tower Sarl dovrà restituire al fondo americano oltre 350 milioni (275 più gli interessi che hanno fatto lievitare la cifra iniziale). Se ciò non dovesse succedere, la società finirebbe nelle mani dello stesso Oaktree, visto che in pegno ci sono le azioni del club. Al momento, di quella cifra originaria sono stati utilizzati dall’Inter “solo” 148 milioni e un’altra parte della quota potrebbe ora arrivare nelle casse, ma già entro Natale sarà presa la decisione finale sulla restituzione del prestito: il rifinanziamento a un tasso ragionevole è l’obiettivo di Steven", scrive la Gazzetta dello Sport.