CorSera – Inter, si avvicina la scadenza del prestito con Oaktree: 3 strade possibili

Dalla Cina, al Golfo Persico, fino agli Stati Uniti, l'Inter è un marchio che tira, anche se i debiti sono elevati. Il prezzo fissato è attorno ai 1.200 milioni, ma più passa il tempo più le cose possono cambiare rapidamente. E se è vero che il senso delle parole di Zhang è di chi vuole fare tutto per resistere — e ancora meglio per rilanciare e continuare a vincere con l'Inter — è altrettanto legittimo che frasi come «ho portato tutto il mio impegno e il mio amore per questi colori. Sarà così finché sarò il presidente» possano anche suonare in modo diverso, a pochi mesi (ben prima del 20 maggio) da scadenze e decisioni così importanti".