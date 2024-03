"Il fatto che a Londra il dossier legato all’Inter sia gestito dall’ufficio insolvenze di Oaktree e il prestito sia classificato come ad alto rischio, fotografa come per primo il private equity americano sia consapevole del fatto che difficilmente Suning restituirà i 385 milioni, interessi compresi, del prestito. Nel contempo Oaktree (i cui uomini sono sempre in tribuna a San Siro ed erano presenti pure a Madrid), non può permettersi che Zhang peggiori i conti del club. Il primo comunque a saperlo è proprio il presidente: non a caso la campagna “rafforzamento” della squadra dovrà essere ancora una volta a impatto zero con le entrate compensate dalle uscite, mentre i rinnovi messi già in cantiere sono ancora in attesa del placet da parte del club", prosegue poi il quotidiano che poi sottolinea come il prossimo bilancio dell'Inter dovrebbe chiudersi ancora in rosso ma di 40 mln, in netto miglioramento dopo il -85 del 2023 e il -140 del 2022.