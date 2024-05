Steven Zhang, presidente dell'Inter, e il fondo USA Pimco stanno chiudendo in questi giorni un accordo per un prestito da 400 milioni

Steven Zhang, presidente dell'Inter , e il fondo USA Pimco stanno chiudendo in questi giorni un accordo per un prestito da 400 milioni di euro (con tassi d'interesse pari al 12% circa), che possa permettere al numero uno nerazzurro innanzitutto di tenersi il club liquidando, al contempo, il fondo Oaktree. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:

"Con la fumata bianca, il presidente nerazzurro avrebbe un altro triennio per restituire il denaro. Solo che, oltre ad un tasso di interesse sostanzioso, superiore al 12% concesso da Oaktree, lascerebbe a Pimco anche l’opzione per rilevare una quota azionaria del club, non necessariamente di maggioranza".