Zhang, perché Oaktree dovrebbe rifinanziare? “Alcuni osservatori dicono che…”

E' lecito chiedersi il motivo per il quale Oaktree dovrebbe accettare il prolungamento del finanziamento: ecco la risposta

L'obiettivo di Steven Zhang per il futuro societario dell'Inter è chiaro: rifinanziare il debito con scadenza maggio 2024. Ma a Oaktree converrebbe concedere un nuovo finanziamento invece che prendere il controllo del club? A questa domanda risponde Calcio e Finanza: "E' lecito chiedersi il motivo per il quale Oaktree, che secondo Il Sole 24 Ore avrebbe avuto già abboccamenti con altri potenziali acquirenti, dovrebbe accettare il prolungamento del finanziamento quando per la modica cifra di 250 milioni investiti potrebbe diventare proprietario di un asset che secondo stime potrebbe valere attorno al miliardo.