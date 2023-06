Zhang deciso: premio vittoria per ogni giocatore in caso di Champions. Ecco la cifra

La notizia riportata da La Gazzetta dello Sport: "Circa 200 mila euro netti per tutti i giocatori in caso di vittoria"

"Il premio più bello da pagare, l’unico bonifico in uscita che regala solo sorrisi. Nove milioni di euro (lordi): è la cifra che l’Inter verserà alla squadra in caso di vittoria a Istanbul. I conti sono presto fatti: il totale diviso per i 23 giocatori della rosa Champions fa circa 200 mila euro netti nelle tasche di ciascun protagonista, se la coppa dovesse tornare a Milano 13 anni dopo il Triplete". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla decisione della dirigenza nerazzurra, Zhang e Marotta, di stanziare un bonus importante in caso di vittoria della Champions.