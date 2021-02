SM – Inter, BC Partners alza l’offerta: le cifre. “Zhang prova l’ultima carta prima del sì”

Suning prova un'ultima carta per non essere costretta a dire sì a BC Partners, che ha presentato la sua ultima offerta per l'Inter

Marco Macca

Sono giorni cruciali per capire quale potrà essere il futuro societario dell'Inter. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, Steven Zhang starebbe provando un'ultima carta prima di cedere la maggioranza del club nerazzurro. Ovvero, un prestito ponte da 150-200 milioni di euro che possano aiutare la proprietà a guadagnare tempo, aspettando tempi migliori.

Altrimenti, riferisce Sport Mediaset, Suning sarà costretta a dire sì a BC Partners, che avrebbe fatto un'ultima offerta da 800 milioni di euro più bonus (da Nanchino chiedono circa un miliardo). Il tempo però stringe, conclude l'emittente, dato che si avvicinano le scadenze per i pagamenti, inclusa la prima rata del cartellino di Hakimi, per non incombere in sanzioni UEFA.

(Fonte: Sport Mediaset)