Zielinski, ecco l’offerta dell’Inter. Marotta e Ausilio hanno prenotato un altro parametro zero

L'Inter, che oggi accoglie Buchanan, si porta già avanti in vista della prossima stagione. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro ha offerto a Zielinski un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. "Un argomento ritenuto sufficiente dal polacco per declinare la proposta di rinnovo prospettata dal Napoli (che rischia di perdere Politano, per cui l’Al Shabab offre 12 milioni al club e un ingaggio da 7 al giocatore)".