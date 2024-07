Opta, tra l'altro, riporta un dato clamoroso: Piotr Zielinski, da quando ha segnato il primo gol in Serie A (stagione 2015-2016), è uno dei due centrocampisti in grado di aver segnato più di 15 gol sia con il destro (19) che con il sinistro (22). L'altro giocatore in grado di farcela è Ivan Perisic, a segno 17 volte con il piede destro e 21 con il sinistro. Un giocatore, Zielinski, di qualità e che dà il tu al pallone.