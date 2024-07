Credo che, rispetto a Calhanoglu che per sbocciare da regista ha dovuto "approfittare" dell'assenza forzata di Brozovic per un infortunio, il polacco avrà modo di imporsi nell'undici titolare. Posto che ormai non si ragiona più soltanto su una formazione ideale. Penso che non soffrirà l'adattamento nel 3-5-2, è bravo e sa rendere bene ovunque. Il calcio non è più come ai miei tempi, che si giocava in una specifica mattonella con poco margine di movimento. Oggi ci si muove molto di più.