"Inzaghi l’ha accolto fregandosi le mani. Da ieri ha a disposizione un’altra mezzala creativa per il suo 3-5-2. Due i punti cardinali del suo gioco: la qualità tecnica e l'integrità fisica. Il polacco gioca almeno 45 gare l’anno dal 2016, nazionale compresa. Solo l’anno scorso si è fermato a 35 col Napoli. Sempre lì, sul centrosinistra, ma sa giocare anche a destra. L'obiettivo sarà mettere in difficoltà Inzaghi su chi far giocare nel fine settimana", aggiunge Gazzetta.