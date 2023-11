Zilliacus: “L’offerta soddisferà Zhang. Voglio rendere l’Inter il miglior club al mondo”

In queste ore, il miliardario Thomas Zilliacus è tornato a far parlare di sé, dicendosi pronto a formulare un'offerta, supportato da alcuni investitori, per l'acquisto del pacchetto di maggioranza dell'Inter.

"Non posso dire quanti investitori ci saranno, è un’informazione riservata. Abbiamo fatto la nostra personale valutazione. La nostra offerta sarà in linea con quello che crede il club sia il valore dell’Inter ad oggi. Io voglio rendere l’Inter il miglior club non solo in Italia ma in Europa e dopo nel mondo. La mia azienda, Circle of Champions, ha brevettato servizi per i 500 milioni di tifosi dell’Inter in tutto il mondo. Questi servizi porteranno nuove entrate significative che consentiranno all’Inter di acquistare nuovi giocatori forti per costruire ulteriormente la squadra".