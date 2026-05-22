Ultimo atto del campionato per i nerazzurri che domani pomeriggio saranno di scena a Bologna contro la squadra di Italiano per una gara che - da un punto di vista dei traguardi da raggiungere - non ha più nulla da chiedere a questa stagione. In palio la gloria. L'Inter arriva al Dall'Ara con il tricolore cucito sul petto e la coccarda per la decima Coppa Italia alzata nel cielo di Roma. Il Bologna si congederà dal proprio pubblico dopo una stagione di luci e ombre che la vedrà esclusa dalle coppe europee per la prossima stagione. Gara aperta - quindi - tra due squadre che baderanno solo allo spettacolo.
COMPARAZIONE QUOTE
Bologna-Inter, pronostico risultato esatto: non sarà pareggio, che quota per la vittoria larga
Bologna-Inter, pronostico risultato 2-1
Nerazzurri reduci dal pareggio interno contro il Verona mentre il Bologna si è giocato l'ultima chance con la vittoria a Bergamo che però ha portato ad un nulla di fatto. L'euforia dei nerazzurri post celebrazione del double potrebbe giocare brutti scherzi in questo finale di stagione e per questo motivo non è da escludere una scivolone della squadra di Chivu in Emilia. Queste le quote per il 2a1 in favore della squadra di Italiano. Gli operatori Betflag propongono una quota di 10.00 mentre gli esperti di Netbet, William Hill e Starcasinò Bet bancano questa possibilità a 11.00.
Bologna-Inter, pronostico risultato 2-4
Motivazioni differenti. Nerazzurri che viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo la festa per la celebrazione del double e Bologna che ha tirato i remi in barca nonostante la vittoria di Bergamo che però ha portato ad un nulla di fatto. Sarà una gara dove si baderà poco a difendere e chissà che l'attacco nerazzurro non possa chiudere la stagione allo stesso modo in cui l'ha iniziata. Gli operatori di Netbet propongono una quota di 50.00, per Starcasinò Bet la quota è di 43.00. Gli analisti di Betflag quotano la vittoria per 4 a 2 dell'Inter a 48.00 mentre per William Hill la quota è di 45.00.
Bologna-Inter, dove vedere la sfida in tv—
Bologna-Inter, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 23 maggio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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