Bologna-Inter, pronostico risultato esatto: non sarà pareggio, che quota per la vittoria larga

Motivazioni differenti. Nerazzurri che viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo la festa per la celebrazione del double e Bologna che ha tirato i remi in barca nonostante la vittoria di Bergamo che però ha portato ad un nulla di fatto. Sarà una gara dove si baderà poco a difendere e chissà che l'attacco nerazzurro non possa chiudere la stagione allo stesso modo in cui l'ha iniziata. Gli operatori di Netbet propongono una quota di 50.00, per Starcasinò Bet la quota è di 43.00. Gli analisti di Betflag quotano la vittoria per 4 a 2 dell'Inter a 48.00 mentre per William Hill la quota è di 45.00.