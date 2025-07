Nkunku-Inter, cosa ne pensano i bookies. De Winter-Leoni, quote clamorose

Tante sorprese nelle quote dei bookmaker sui giocatori che potrebbero arrivare all'Inter in questa sessione di mercato

Giovanni Montopoli Direttore 17 luglio 2025 (modifica il 17 luglio 2025 | 12:07)

Continuano le manovre di mercato della società nerazzurra che vuole consegnare a mister Chivu una rosa competitiva il più possibile per la prossima stagione. Il pacchetto offensivo, dopo l'arrivo di Bonny e il sogno Lookman potrebbe definirsi nella prossime ore, rimane viva l'attenzione per puntellare difesa e centrocampo. Per quanto riguarda la difesa appaiono in picchiata le quote per un possibile passaggio di Leoni in nerazzurri. Il difensore del Parma, obiettivo numero 1 della società di corso Vittorio Emanuele, sembra destinato a vestire la casacca dei vice campioni d'Europa per la prossima stagione, come riportano i migliori siti di scommesse.Secondo gli analisti di Betsson e Netbet infatti il suo passaggio all'Inter è quotato a 1.50.

Quote De Winter passaggio all'Inter — Se il centrale del Parma Leoni gode di quote favorevoli per il suo passaggio in nerazzurro, l'altro indiziato - Koni De Winter - difensore belga in forza al Genoa, appare più indietro. Il giovane difensore viene quotato a 4.50 dagli esperti di Betsson mentre leggermente più possibilisti gli analisti di Snai e Netbet che propongono una quota a 4.00

Quote passaggio di Nkunku all'Inter — La grandissima suggestione per questa sessione di mercato è rappresentata dall'accostamento del nome di Christopher Nkunku all'Inter. L'attaccante francese di origini congolesi è in uscita dal Chelsea e i contatti con la società nerazzurra sembrerebbero avviati almeno per quanto riguarda gli aspetti preliminari. Nkunku rappresentebbe per l'Inter un vero salto di qualità in ottica rivoluzione ma il suo ingaggio appare piuttosto fuori linea con quelli che sono i dettami della proprietà nerazzurra. All'interno della nostra sezione quote Inter, è possibile consultare anche i principali bonus scommesse degli operatori

Nonostante le difficoltà e i paletti imposti dalla proprietà nerazzurra il passaggio del calciatore francese in nerazzurro gode di quote che aprirebbero a questa possibilità. Gli analisti di Betsson, Netbet e Snai infatti quotano il passaggio del calciatore del Chelsea all'Inter a 4.00.