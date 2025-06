I nerazzurri di Chivu affronteranno i brasiliani del Fluminense alle ore 21 (ora italiana)

Sabine Bertagna Vice direttore 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 10:32)

L'Inter scenderà in campo stasera contro il Fluminense, negli ottavi di finale del Mondiale per club. La squadra di Chivu ha inanellato due vittorie (contro Urawa e River Plate), dopo il match di esordio nel quale non è andata oltre il pareggio (con il Monterrey). I nerazzurri hanno l'infermeria affollata. Chivu dovrà fare infatti a meno di Pavard, Calhanoglu, Bisseck, Zielinski e Frattesi, tutti rientrati in Italia per infortunio. Torna Marcus Thuram, che ora è in lizza per una maglia da titolare al posto dell’infortunato Pio Esposito. Lautaro Martinez è pronto a trascinare la squadra grazie ad un momento di forma brillante.

Inter-Fluminense, risultato esatto: le quote — Prima di esaminare il pronostico di Inter-Fluminense, diamo uno sguardo alle quote maggiorate dedicate al match. L'Inter di Chivu è considerata dai principali bookmakers la favorita nello scontro con i brasiliani. Ma il Fluminense è una squadra ostica, che potrebbe rivelarsi un ostacolo insidioso da superare prima di volare ai quarti di finale. l brasiliani sono imbattuti da 9 partite nelle quali hanno conquistato 6 vittorie e 3 pareggi. Come riportano i migliori siti scommesse, l'1-0 per l'Inter è quotato 5,80 da William Hill e Leovegas. Ecco la comparazione delle quote:

Inter-Fluminense, le quote per il 3:1 Questa la comparazione delle quote per quanto riguarda il risultato che vedrebbe l'Inter vincente per 3:1 con il Fluminense. I bookmakers ritengono meno probabile un match con tante reti. Netbet, per esempio, quota la vittoria per 3:1 a 17.

Inter-Fluminense, dove vederla in tv — Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Il match è in programma al Bank of America Stadium di Charlotte lunedì 30 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia). La partita tra Inter e Fluminense sarà visibile anche in chiaro, trasmessa dai canali Mediaset (Canale 5).

