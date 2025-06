Tutto pronto per la terza sfida per l'Inter nel Mondiale per Club: quale sarà il risultato esatto? Ecco le quote

Giovanni Montopoli Direttore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 09:14)

L'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare Il River Plate nella terza ed ultima giornata del mini girone del Mondiale per Club. La squadra nerazzurra è stata sorteggiata dalla FIFA nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds. In caso di passaggio del turno i nerazzurri potranno incontrare una delle due qualificate del Gruppo F composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC.

Dopo il pareggio nella prima giornata contro il Monterrey e la vittoria nel secondo turno contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds per la squadra di Chivu arriva la sfida più affascinante e calda, quella con il River Plate, che potrebbe portare l'Inter in vetta alla classifica (qualora la squadra di Chivu dovesse vincere).

Inter-River Plate, risultato esatto: le quote Cresce il livello dei match per la squadra di Chivu che dovrà vedersela con il River Plate di Marcelo Gallardo e della stella Franco Mastantuono - promesso sposo del Real Madrid per la prossima stagione - e dell'ex Facundo Colidio. Gli argentini, dopo aver strapazzato l'Urawa nel primo turno, sono stati fermati dai messicani del Monterrey. Stesso identico ruolino di marcia dei nerazzurri che però hanno segnato un gol in meno. Come riportano i migliori siti scommesse, l'Inter parte con il favore dei pronostici per la sfida, e la vittoria della squadra nerazzurra per 2-1 viene quotata a 10 dagli esperti di Snai mentre più cauti gli operatori di Vincitu che la bancano a 8.50. Nel mezzo si pongono i bookie di Admirabet con 9.75 mentre quelli di William Hill con una quota di 9.40.

Inter-River Plate risultato esatto: le quote — Prima di esaminare il pronostico di Inter-River Plate, diamo uno sguardo alle quote maggiorate dedicate al match. La squadra di Chivu appare favorita dai pronostici ma in realtà un pareggio potrebbe rappresentare per le due squadra il pass per accedere alla fase finale del Mondiale per Club. Un risultato che - stando a quanto visto fino a questo momento in campo - non è affatto da escludere. Gli esperti di Betway quotano a 5.56 il pareggio per 1 a 1 tra le due squadre. Più cauti i bookie di Leovegas che quotano 5.20 il pareggio per 1 a 1 tra le due squadre. Allineati su 5.50 gli analisti di Netbet e Betsson per il risutato di 1 a 1

Prossimi impegni per le squadre qualificate — Qualora l'Inter dovesse accedere alla fase finale del mondiale per club affronterebbe una delle squadre qualificate del Gruppo F composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns FC. Da vedere chiaramente in che posizione terminerà l'Inter in classifica finale.

