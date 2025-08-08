Quote scudetto Serie A Inter - FC Inter 1908

Dopo l'amaro finale di stagione, l'Inter si prepara alla rivincita in campionato. A differenza della scorsa stagione, i nerazzurri non partono favoriti secondo i principali siti di scommesse, che hanno individuato — al netto di qualche eccezione — nel Napoli la squadra in pole position. I campioni in carica vincenti anche del prossimo campionato, si giocano tra 2.50 e 2.65.

QUOTE VINCENTE SERIE A 2025/26
 
Vincitu
Eurobet
NetBet
Napoli
2.50
2.35
2.65
Inter
3.75
4.50
4.25
Juventus
4.50
5.50
6.00
Milan
6.00
5.50
6.00
Roma
12.00
10.00
15.00
Atalanta
25.00
21.00
25.00
 
Il distacco con l'Inter, comunque, non è ecessivo: in lavagna i nerazzurri campioni d'Italia 2025/26 si trovano tra quota 3.75 e 4.50. Leggermente più staccate le altre contendenti: tra 4.50 e 6.00 troviamo la Juventus, tra 5.50 e 6.00 il Milan. La Roma di Gasperini si gioca tra 10.00 e 15.00, l'Atalanta — dopo l'addio di Gasp — sale tra 19.00 e 25.00. 

Nel corso della stagione, in base all'andamento delle squadre di vertice, queste quote potranno cambiare. Vi invitiamo, dunque, a seguire questa pagina per trovare le quote aggiornate sulla vincente Serie A 2025/26 e la sezione Quote Inter sul nostro sito, per restare aggiornati sui bonus scommesse e le quote maggiorate dedicate ai nerazzurri. 

