Quote scudetto Serie A Inter

Dopo l'amaro finale di stagione, l'Inter si prepara alla rivincita in campionato. A differenza della scorsa stagione, i nerazzurri non partono favoriti secondo i principali siti di scommesse , che hanno individuato — al netto di qualche eccezione — nel Napoli la squadra in pole position. I campioni in carica vincenti anche del prossimo campionato, si giocano tra 2.50 e 2.65.

Il distacco con l'Inter, comunque, non è ecessivo: in lavagna i nerazzurri campioni d'Italia 2025/26 si trovano tra quota 3.75 e 4.50. Leggermente più staccate le altre contendenti: tra 4.50 e 6.00 troviamo la Juventus, tra 5.50 e 6.00 il Milan. La Roma di Gasperini si gioca tra 10.00 e 15.00, l'Atalanta — dopo l'addio di Gasp — sale tra 19.00 e 25.00.