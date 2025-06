Intervenuto a Tele A, Raffaele Auriemma , giornalista e tifoso del Napoli, ha parlato così degli azzurri e del prossimo campionato: "Antonio Conte ha fatto e sta facendo la storia. Io penso che il Napoli, anche nella prossima annata calcistica, parta con i favori del pronostico, come la squadra da battere del campionato.

Il Napoli, già forte, con De Bruyne e gli altri acquisti sarà ancora più competitivo. Azzardo ora la mia ipotesi: Napoli,Roma e Milan lotteranno per la conquista dello scudetto. Juventus e Inter sono in fase di costruzione, inoltre partecipando al Mondiale per Club salteranno la prima parte della preparazione e potrebbero avere delle difficoltà".