Giovanni Capuano, su X, ha commentato così la vicenda: "L’Al Hilal distrugge la teoria di Inzaghi sull’addio all’Inter e sulle colpe di proprietà e società che non forniscono garanzie sui piani futuri. L’ad del club saudita: “Tutto era stato definito in anticipo, ma il contratto non è stato siglato prima della finale solo perché Inzaghi, per correttezza, ci ha chiesto di attendere”. Simone non ne esce bene. Anzi".