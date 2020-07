Biasin: “Eriksen diventerà il fulcro dell’Inter. Qualcuno parla di rimpianti, ma alla fine…”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, Fabrizio Biasin ha parlato della stagione dell’Inter e dell’inserimento in squadra di Christian Eriksen. Questo l’intervento del giornalista: “Eriksen diventerà il fulcro dell’Inter e non può essere diversamente perché i numeri non ingannano. Bisogna solo trovare il modo per metterlo a suo agio. Qualcuno parla di rimpianti per l’Inter e per Conte, ma poi alla fine vince sempre la Juventus, meritatamente. L’Atalanta può avere dei rimpianti, ma credo che l’Inter debba completare il suo percorso di crescita e se si vanno a vedere gli scontri diretti, li ha persi con la Juventus”.

(Napoli Magazine)